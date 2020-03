Investono anziano con lo scooter e fuggono

Catania . Settantenne travolto in via Scammacca: è ricoverato in codice rosso al Cannizzaro

CATANIA – Un pensionato di 70 anni è stato travolto da uno scooter con a bordo due persone, che non hanno prestato soccorso, mentre percorreva la parte alta di via Oliveto Scammacca, vicino al posteggio di via Raffaello Sanzio a Catania.

L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Ognina per rilievi e indagini del caso e per l’identificazione di chi era a bordo dello scooter ed è fuggito dopo l’incidente.