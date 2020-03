Coronavirus, chiudono le scuole. Azzolina: ‘Ufficiale nelle prossime ore’

Il ministro: “Stiamo decidendo sulla sospensione delle lezioni da domani sino a metà marzo in tutta Italia, anche negli atenei”. In Sicilia effettuati 367 tamponi: 18 positivi . I 10 comportamenti raccomandati: VIDEO

ROMA – “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. La decisione arriverà nelle prossime ore”. Il governo è pronto a sospendere le lezioni nelle scuole e negli atenei universitari su tutto il territorio nazionale da domani sino a metà marzo, ma il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi, chiede tempo.

18 POSITIVI IN SICILIA. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 9 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

POSITIVO PAZIENTE UTIR CANNIZZARO, SANITARI IN QUARANTENA. Un paziente che era ricoverato nell’Unità terapia intensiva respiratoria (Utir) dell’ospedale Cannizzaro di Catania è risultato positivo al coronavirus ed è adesso nel reparto Malattie infettive dello stesso nosocomio. I sei infermieri e i dieci medici che sono entrati in contatto con lui sono stati messi in quarantena e sottoposti a controllo. Nell’Utir del Cannizzaro, che ha quattro posti letto e che è stato sottoposto a sanificazione, per il momento sono sospesi i ricoveri.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, inoltre, uno dei dieci casi indicati in Sicilia dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riguarda la provincia di Siracusa, sinora non coinvolta, e si riferisce a una donna rientrata da una delle zone rosse d’Italia.

POTENZIATO IL NUMERO VERDE. Il numero verde 800.458.787 – appositamente attivato dal governo Musumeci per l’emergenza coronavirus – viene potenziato con ulteriori 28 linee telefoniche a cui risponderanno medici e volontari della protezione civile. Verranno configurati anche alcuni messaggi automatici che permetteranno di fornire pronta risposta alle domande più frequenti, rendendo disponibili così gli operatori per le richieste che necessitano approfondimenti particolari.

CIBO BERGAMASCO A PALERMO. E’ di qualche giorno fa la polemica che ha visto come protagonisti, loro malgrado, il gruppo di 29 turisti bergamaschi in vacanza in Sicilia, posti in quarantena in un albergo di Palermo. All’appello rivolto ai turisti da parte dell’istituzione regionale di non recarsi in Sicilia, vi è stata una forte presa di posizione in senso opposto della città che ha tributato manifestazioni di solidarietà ai bergamaschi.

Come l’iniziativa di una rappresentanza dell’enogastronomia siciliana, Prezzemolo & Vitale e i produttori di vino Diego e Alberto Cusumano, che hanno dato il via all’Operazione Pale/rgamo (acronimo di Palermo+Bergamo). Oggi, con un blitz anti-isolamento, ai 29 è stato consegnato un menu della tradizione; non si tratta di una selezione della migliore cucina siciliana, bensì del più famoso piatto bergamasco, i casonsei, annaffiati da un Angimbè bianco di Sicilia. Realizzati dagli chef dell’Isola.

“Nell’emergenza e nella difficoltà non c’è Nord o Sud, e comunque non vi è spazio per le polemiche e le lotte di cortile bensì solidarietà e gesti concreti – dicono Diego e Alberto Cusumano – E comunque i siciliani sono un popolo accogliente e generoso verso tutti. Chi viene in Sicilia deve sentirsi come a casa propria”. “Con Operazione Pale/rgamo – aggiunge Giuseppa Vitale, co-ispiratrice dell’iniziativa – abbiamo voluto mandare un concreto abbraccio agli amici, non importa di quale regione o località, che hanno voluto scegliere la Sicilia come meta per le loro vacanze”.