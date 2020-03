Confermato: scuole e università chiudono sino al 15 marzo

Share Tweet Whatsapp Email

Scuole e università chiuse da domani al 15 marzo. La conferma ufficiale di quanto filtrato già nel primo pomeriggio è arrivata dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Palazzo Chigi: “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”.

“E’ una decisione di impatto spero che gli alunni tornino al più presto a scuola”, ha spiegato il ministro assicurando “l’impegno” perché questo “servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza”.

“In questo momento – ha spiegato dal canto suo il premier Giuseppe Conte – siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente e eccellente rischia di andare in sovraccarico” in particolare “per la terapia intensiva e sub-intensiva”.

BONETTI: “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE”. Sulla decisione è intervenuto anche il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti: “Sappiamo che la chiusura delle scuole comporta la necessità di riorganizzare la vita familiare. Ho già proposto misure di sostegno e aiuto alle famiglie: sostegno economico per le spese di babysitting e estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori. Una particolare attenzione la dobbiamo alle famiglie del personale sanitario che è mobilitato a servizio di tutta la popolazione. Sono certa che sapremo mettere in campo rigore e serietà”.

VERTICE AL COMUNE DI CATANIA. Al municipio di Catania si è tenuto un vertice sull’emergenza. Presenti il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e i manager delle aziende ospedaliere cittadine e dell’Asp3. “In Sicilia stiamo lavorando sulle terapie intensive e sull’aumento dei posti letto a pressione negativa – ha spiegato l’assessore Ruggero Razza -. E’ un lavoro intenso perché oggi siamo assolutamente autosufficienti perché abbiamo quello di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo preparare alle ipotesi che nelle prossime settimane possa verificarsi un’ulteriore crescita del numero dei casi. E la Regione non si vuole fare trovare impreparata”.

RAZZA: “CANNIZZARO OSPEDALE SICURO”. “Il Cannizzaro di Catania è un ospedale sicuro, come lo sono tutti quelli della provincia etnea e di tutta l’Isola”. Lo ha affermato l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, sul caso del paziente positivo al Coronavirus registrato nell’Unità di terapia intensiva respiratoria (Utir) del nosocomio, a conclusione di un incontro a Palazzo degli Elefanti con il sindaco Salvo Pogliese e i manager delle aziende ospedaliere della città e dell’Asp 3. “Nella struttura – ha spiegato l’assessore – si stanno facendo provvedimenti contenitivi e non è vero che è stato chiuso un reparto e non è vero che c’è una quantità importante di personale medico in ‘quarantena’, ma si stanno effettuando riscontri epidemiologici.

In questo momento – ha aggiunto – parlare di isolamento è ultroneo rispetto a quello che si sta facendo. Quando si verifica un caso in un ambiente confinato è normale andare a ricostruire tutto ciò che si è verificato attorno al soggetto che poi si è rivelato positivo. Ed è quello che si sta facendo al Cannizzaro”. “In tutta la Sicilia – ha ribadito l’assessore Razza – nelle delle strutture sanitarie si applicano le linee guida previste dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità. In una fase così seria, come quella che stiamo affrontando, dobbiamo trasmettere dei messaggi che devono essere il più aderenti al vero e chiari.

Ecco perché – ha osservato – con il sindaco Salvo Pogliese abbiamo voluto incontrare i direttori generali della aziende ospedaliere di Catania per anzitutto ai cittadini di Catania e della provincia la serena consapevolezza che il sistema sanitario in Sicilia si sta dimostrando all’altezza di una prova impegnativa, come – ha ricordato l’assessore regionale della Salute in Sicilia – hanno evidenziato anche i rappresentanti delle parti sociali che abbiamo incontrato con il presidente Nello Musumeci”.

FILO DIRETTO REGIONE-UNIVERSITA’. “Abbiamo sempre tenuto in linea l’amministrazione della sanità con quella dell’università – ha spiegato Ruggero Razza -. Il rettore di Catania, che ho sentito, ha voluto disporre una misura di contenimento del dipartimento di Agraria, visto che tre docenti sono risultati positivi all’accertamento effettuato nei laboratori regionali. Però anche su questo sta per intervenire una decisione con decreto del presidente del Consiglio dei ministri che immagino riguardi non soltanto le scuole, ma anche le università e in quel caso il provvedimento sarà generalizzato ed esteso a tutti i luoghi di studio”.

18 POSITIVI IN SICILIA. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 9 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

NUOVI DATI: 28 MORTI IN PIU’. Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 276 i guariti, 116 in più rispetto a ieri. L’aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.

SONDAGGIO: CRESCE LA PREOCCUPAZIONE IN SICILIA. Sta crescendo tra i siciliani la preoccupazione per la diffusione del coronavirus. L’80% manifesta timori per la salute, propria o dei familiari; una percentuale inferiore, il 53% appare preoccupato anche per le conseguenze economiche, a partire dai prevedibili effetti sul turismo. I dati emergono dal sondaggio condotto nell’Isola dall’Istituto Demopolis.

“Il Coronavirus – spiega il direttore Pietro Vento – ha intanto monopolizzato le conversazioni dei siciliani negli ultimi 10 giorni: il 95% ne ha parlato quotidianamente con colleghi, amici, familiari; appena un terzo si è soffermato su altri temi, dalla politica al calcio all’attualità”. La gestione dell’emergenza da parte delle strutture sanitarie nella nostra Regione è promossa, apprezzata dai due terzi dei cittadini intervistati nell’Isola. Ma le preoccupazioni restano: i siciliani sembrano condividere l’appello del Presidente della Regione Musumeci, vorrebbero però che fossero resi più capillari ed efficaci i controlli negli aeroporti su chi arriva in Sicilia dalle regioni interessate dall’emergenza Coronavirus. Lo chiede il 75% dei cittadini residenti nell’Isola.

POTENZIATO IL NUMERO VERDE. Il numero verde 800.458.787 – appositamente attivato dal governo Musumeci per l’emergenza coronavirus – viene potenziato con ulteriori 28 linee telefoniche a cui risponderanno medici e volontari della protezione civile. Verranno configurati anche alcuni messaggi automatici che permetteranno di fornire pronta risposta alle domande più frequenti, rendendo disponibili così gli operatori per le richieste che necessitano approfondimenti particolari.

CIBO BERGAMASCO A PALERMO. E’ di qualche giorno fa la polemica che ha visto come protagonisti, loro malgrado, il gruppo di 29 turisti bergamaschi in vacanza in Sicilia, posti in quarantena in un albergo di Palermo. All’appello rivolto ai turisti da parte dell’istituzione regionale di non recarsi in Sicilia, vi è stata una forte presa di posizione in senso opposto della città che ha tributato manifestazioni di solidarietà ai bergamaschi.

Come l’iniziativa di una rappresentanza dell’enogastronomia siciliana, Prezzemolo & Vitale e i produttori di vino Diego e Alberto Cusumano, che hanno dato il via all’Operazione Pale/rgamo (acronimo di Palermo+Bergamo). Oggi, con un blitz anti-isolamento, ai 29 è stato consegnato un menu della tradizione; non si tratta di una selezione della migliore cucina siciliana, bensì del più famoso piatto bergamasco, i casonsei, annaffiati da un Angimbè bianco di Sicilia. Realizzati dagli chef dell’Isola.

IL VIRUS CIRCOLAVA DA SETTIMANE. C’è la prima prova che il coronavirus circolava in Italia ‘diverse settimane’ prima che ci fosse la diagnosi del paziente uno di Codogno. E’ contenuta nelle 3 sequenze genetiche del virus in circolazione in Lombardia, ottenute dal gruppo di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco, coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli. L’analisi di ulteriori genomi, in corso, potrà fornire stime più precise su ingresso del virus in Italia e possibili vie di diffusione.