All’asta quadro rubato: recuperato

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I carabinieri, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Palermo, hanno restituito a Don Giuseppe Undari, parroco della chiesa di San Domenico un olio su tela risalente al XIX secolo raffigurante “Visitazione della Madonna”. Il quadro era stato rubato nel 1982 dalla chiesa “San Domenico” di Castelvetrano (Tp).

Il nucleo tutela patrimonio culturale coadiuvato dalla compagnia di Castelvetrano ha scoperto che il quadro era nel catalogo di una casa d’aste palermitana che aveva posto in vendita il dipinto per conto di un uomo, denunciato per ricettazione.