Il conto che rischia di pagare la Sicilia

L’effetto dell’emergenza Coronavirus e l’impatto che ha avuto sul sistema Sicilia a una settimana esatta dal primo caso registrato sull’Isola.

Stasera in diretta su Telecolor (canale 12) andrà in onda un nuovo speciale dedicato, condotto dal giornalista Luca Ciliberti, per analizzare gli effetti della psicosi generata in tutta Italia da ciò che è percepito diffusamente come un vero e proprio cortocircuito comunicativo. La Sicilia sembra già pagare un conto salatissimo e l’immagine della nostra Isola oltre lo Stretto non è rassicurante anche a causa della guerra di numeri tra Protezione civile nazionale e Regione sui contagiati: disdette nelle strutture ricettive, calo degli arrivi, voli cancellati dalle compagnie aeree, contenziosi tra tour operator e agenzie di viaggio con i consumatori finali danneggiati e costretti a mille sacrifici per raggiungere il resto d’Europa.

E poi ci sono le imprese che devono fare i conti con il calo di produzione e di export originati da un allarmismo spesso ingiustificato. Durante la trasmissione è previsto un intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In studio tra gli ospiti ci saranno anche l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, l’ad di Sac Fontanarossa Nico Torrisi, il presidente di Confindustria etnea Antonello Biriaco, il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo, il professore di Economia delle imprese Marco Romano, l’albergatrice Grazia Romano, il presidente di Confconsumatori Carmelo Calì e Michele Gao in rappresentanza della comunità cinese in Sicilia. Collegamenti con Messina e Palermo, sondaggi e interviste. “Speciale Coronavirus” sarà trasmesso anche in streaming sul sito Telecolor.it