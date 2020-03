Coronavirus, casi sospetti tra docenti: sospese lezioni alla facoltà di Agraria

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Resta alta la vigilanza sul coronavirus in Sicilia. L’università di Catania ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione delle lezioni del dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente, di via Santa Sofia, dopo i controlli avviati su docenti della facoltà che avevano partecipato a un congresso a Udine assieme a persone poi risultate contagiate dal coronavirus. Gli esiti dei tamponi, effettuati soltanto a scopo preventivo e non per il manifestarsi di sintomi, non sono ancora noti.

A LAMPEDUSA TRE POMPIERI IN QUARANTENA. Sono asintomatici e potrebbero addirittura non essere mai venuti in contatto con i colleghi trovati positivi al coronavirus ma in via precauzionale, applicando il protocollo di prevenzione, tre vigili del fuoco in servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa sono stati messi in quarantena a casa propria.

I tre vigili del fuoco, in servizio a Lampedusa, erano stati nei giorni scorsi a Roma per frequentare un corso di formazione per istruttori aeroportuali. Ieri mattina, l’istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha comunicato la positività del tampone per il virus di un secondo allievo vigile del fuoco residente a Piacenza.

L’allievo si trovava in caserma insieme ad altri 170 colleghi residenti in varie regioni. Fra i destinatari della “sorveglianza sanitaria fiduciaria” anche i tre pompieri lampedusani che da Roma, dove sarebbero stati circa una settimana, sarebbero rientrati lo scorso venerdì.

DIECI I CASI IN SICILIA. Altri tre casi sospetti di coronavirus sono stati registrati ieri a Catania (due) e a Palermo, i tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione siciliana all’Istituto superiore di sanità per l’eventuale certificazione. Il nuovo caso sospetto segnalato dal Policlinico di Palermo riguarda una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena nell’hotel Mercure.

Dei tre nuovi casi per i quali si aspetta il responso dell’Iss solo una persona si trova ricoverata in ospedale nel Catanese, gli altri due non presentano sintomi. Nel complesso dunque sono 10 tra chi ha il virus conclamato e chi rientra tra i sospetti: 3 persone ricoverate (una a Palermo e due a Catania), 4 asintomatici o guariti (2 a Palermo, 1 a Ragusa e 1 a Catania) e tre sospetti.

RAZZA: “SERVE NUOVA DIRETTIVA PER AEROPORTI”. Nella conferenza stampa che ha fornito i dati aggiornati sui casi di coronavirus in Sicilia, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha ribadito che “nell’Isola non esiste un focolaio autoctono. C’è un’attenzione molto seria e non ci sono ragioni di preoccupazione. Ringrazio tutto il personale sanitario che sta lavorando in modo encomiabile”.

“Nel frattempo, due dei contagiati sono già guariti. Da quando è scoppiata la psicosi per il coronavirus – ha aggiunto Razza – è nettamente diminuito l’accesso dei siciliani nei pronto soccorso degli ospedali della Regione. Parliamo del 30 per cento, questo vuol dire che quando si parla di accessi inappropriati si dice il vero”.

Razza ha ricordato anche le iniziative messe in campo dalla Regione fra cui il sito web (www.siciliacoronavirus.it) che contiene il modulo riservato ai cittadini siciliani, che si sono recati nelle zone di focolaio del virus, per registrarsi ed essere segnalati al dipartimento di prevenzione dell’Asp di riferimento.

“Solo ieri la Regione ha appreso che su disposizione del governo centrale – ha aggiunto Razza – l’Usmaf controlla negli aeroporti solo i passeggeri in arrivo da Roma, nonostante a noi risulti che i volontari della Croce Rossa abbiano fatto controlli a campione a chi proveniva dalle zone gialle. Noi non condividiamo la scelta del governo centrale al quale abbiamo chiesto una direttiva specifica per fare i controlli sui passeggeri dei voli provenienti dalle zone gialle: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”.