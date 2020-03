Soldi del resto rovinati: aggressione al bar

Catania . Un 29enne dà in escandescenze e picchia i titolari, decisivo l’intervento di un poliziotto fuori servizio

CATANIA – Sabato scorso, un funzionario di polizia, libero dal servizio, è intervenuto in un bar in via Ventimiglia, nel centro storico di Catania, attirati dalle urla da parte dei proprietari che chiedevano aiuto.

Questi, infatti, erano stati aggrediti da un giovane cliente mentre si trovavano dietro la cassa del locale. Il 29enne, I.S., dopo aver consumato un caffè, avendo pagato con una banconota da dieci euro si era lamentato dell’usura della cartamoneta avuta come resto.

Malgrado ne avesse ricevuta una successiva in cambio, è andato in escandescenza aggredendo i due anziani titolari che sono riusciti a liberarsi dalla presa solo grazie all’intervento del funzionario di polizia.