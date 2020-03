“Stanziati 750 mln per la Catania-Ragusa”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri ha annunciato che “con la rimodulazione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020 dal governo Conte sono stati destinati 750 milioni di euro per l’autostrada Catania-Ragusa. Finalmente inizia a concretizzarsi l’iter realizzativo di un’opera di interesse nazionale in Sicilia, attesa da decenni”.

Cancelleri si dice “soddisfatto” per il risultato “raggiunto grazie alla collaborazione tra le varie istituzioni. Appena arrivato al ministero la Catania-Ragusa è stata subito una priorità e oggi finalmente si compie un passaggio fondamentale, perché è stata finanziata. A giorni procederemo con l’approvazione del progetto definitivo e a quel punto l’iter che si cerca di concludere da 20 anni sarà completo”.

Secondo la deputata regionale del M5s Stefania Campo e il capogruppo Ars Giorgio Pasqua “il tempo dei falsi annunci sull’autostrada è finito. Siamo felici di questo nuovo decisivo passo ma gioiremo completamente a conclusione degli ultimi due importanti step quali il pre Cipe e il Cipe, le riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che a metà marzo sanciranno l’ok definitivo per il via dell’opera”.