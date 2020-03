Sedicenne catanese massacrava la madre: “Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un sedicenne che vessava la madre, picchiandola e minacciandola anche di morte perché si rifiutava di dargli i soldi che gli servivano per comprarsi della droga, è stato arrestato da carabinieri a Catania.

Nei suoi confronti il gip del Tribunale per i minorenni aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. La donna lo ha denunciato per porre fine alle aggressioni che subiva giornalmente: calci e pugni, trascinarla per i capelli per terra e l’avvertimento “se non mi dai i soldi ti ammazzo…”.

Il sedicenne per rappresaglia avrebbe anche danneggiato gli arredi dell’abitazione e le avrebbe anche impedito di entrare in casa. Il gip, accogliendo la richiesta della Procura per i minorenni di Catania, ha disposto l’arresto del 16enne e la sua reclusione nell’istituto penitenziario minorile di Bicocca.