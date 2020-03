Catania, ricercato scovato nella sala giochi

Intervento di un poliziotto fuori servizio: il 22enne non si era mai presentato nella comunità del Trapanese per scontare i domiciliari

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 22enne ricercato Mario Santini. Un ispettore di polizia libero dal servizio, mentre si trovava in via di Sangiuliano, ha notato un giovane sospetto che stava entrando in una sala giochi in piazza Gandolfo: nonostante il buio, il ragazzo, che si guardava intorno con fare circospetto, indossava un cappellino con visiera, il poliziotto, però, lo ha riconosciuto lo stesso.

Dai controlli effettuati dopo l’arrivo di una volante, è stato accertata a carico del pregiudicato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 12 febbraio 2020, in applicazione della quale il giovane doveva essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio.

Santini, era uscito dal carcere di Piazza Lanza, dove si trovava in custodia cautelare, con l’obbligo di scontare gli arresti domiciliari presso una comunità in provincia di Trapani dove, però, non si era mai presentato.