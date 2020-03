Bici e musei gratis contro la psicosi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Catania reagisce e allontana lo spettro del coronavirus. Il primo Lungomare Fest del 2020 attira a Catania centinaia di persone, grandi e piccoli insieme per una giornata spensierata e all’aria aperta complice il clima primaverile. le mascherine lasciano il posto ai palloncini, alle biciclette e ai monopattini per allontanare la psicosi che nell’ultima settimana ha messo in ginocchio la Sicilia.

Il Lungomare Fest fa il paio con un’altra iniziativa. Musei e spazi culturali aperti oggi in Sicilia, con ingresso gratuito. L’ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, seguendo la tradizione degli ingressi liberi la prima domenica di ogni mese.

“La folla di visitatori registrata nella mattinata nei luoghi di cultura – ha commentato il governatore – conferma la gran voglia di normalità da parte dei siciliani, pur nella emergenza sanitaria che investe buona parte dei Continenti. La nostra Isola si sta rivelando una terra sicura, grazie alla prudenza e alla responsabilità di ognuno”.

SEI I CASI DI POSITIVITA’ IN SICILIA. “In riferimento alla tabella pubblicata da alcuni quotidiani sul numero dei tamponi effettuati per l’emergenza Coronavirus, si precisa che in Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone. Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità”. L’assessorato regionale alla Salute fa sapere che i casi di positività registrati finora nell’Isola sono 4; due delle persone sono già guarite.

Alle persone risultate positive sono stati fatti doppi controlli e successivamente i tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità. I due centri accreditati per i test, in Sicilia, sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania.