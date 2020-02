Marito violento nascosto sotto le coperte

Share Tweet Whatsapp Email

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato un 26enne per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione del centro avvisati di una violenta lite in famiglia.

I miliari hanno trovato una 27enne in lacrime con abrasioni al collo e un occhio tumefatto. La poveretta ha raccontato ai militari d’essere stata, come altre volte, percossa dal marito e che, nel tentativo di mettersi in salvo, era fuggita dalla camera da letto al piano superiore chiudendo la porta della scala aggiungendo, però, d’aver sentito dei rumori provenire dal piano di sotto ipotizzando che il marito fosse entrato attraverso il terrazzo.

I militari hanno trovato la camera da letto, teatro dell’aggressione, completamente a soqquadro e, con sorpresa, hanno scoperto il marito della donna disteso a terra nascosto sotto alcune coperte nella speranza di non esser visto.

Il giovane, già in passato gravato da altri procedimenti per lo stesso reato, è stato portato nel carcere di Caltagirone.