L’episodio in via Leopardi: identificato grazie ai sistemi di videosorveglianza

CATANIA – Ieri pomeriggio in via Giacomo Leopardi la polizia di Catania ha soccorso un pedone investito da un taxi, dopo la segnalazione di un funzionario di polizia libero dal servizio.

L’autista è scappato. Grazie ai sistemi di video sorveglianza, l’uomo veniva raggiunto in casa: si tratta del 26enne C. G., denunciato per lesioni personali colpose e omissione di soccorso. Il pedone è tuttora ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita.