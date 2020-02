Scovati altri due posteggiatori abusivi in centro storico

CATANIA – Ieri pomeriggio nel centro storico di Catania la polizia ha scovato due posteggiatori abusivi in piazza Tricolore e in piazza M. Battaglia, il 47enne B. G. e il 36enne C. G.. A entrambi è stata sequestrata la somma di 50 euro, ricavati dall’attività illecita.