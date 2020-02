Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 24enne gambiano Yahya j Darboe per spaccio di droga. L’extracomunitario era stato notato da una pattuglia dei militari in via Buda, nel quartiere di San Cristoforo, mentre cedeva una busta a un giovane. I militari sono intervenuti bloccando l’extracomunitario, mentre l’acquirente si è data alla fuga gettando la busta con dieci grammi di marijuana a terra.