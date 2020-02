Giovane impiantista muore sull’A29

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un giovane di 24 anni, Emanuele Gaglio è morto in seguito ad un grave incidente che si è verificato all’altezza dello svincolo di Gallitello, sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il giovane, un impiantista originario di Montelepre, è morto dopo che la sua Fiat Panda è uscita fuori strada per causa ancora da accertare.

L’auto si è schiantata e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sulla vettura c’era un altro ragazzo ricoverato all’ospedale di Alcamo, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia stradale di Castelvetrano ha eseguito i rilievi e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.