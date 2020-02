Catania, pusher braccati dai Falchi

Due giovani in manette: il primo piazzava marijuana a studenti, il secondo aveva la base di spaccio in casa a San Cristoforo

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due pusher: Micheal Pappalardo, 29 anni, e Gaetano Litrico, 31 anni, il primo per spaccio di marijuana, il secondo per spaccio di cocaina.

Nel primo caso, i Falchi della Squadra mobile avevano ricevuto notizia di un pusher che riforniva a domicilio numerosi giovani studenti catanesi. Dopo un appostamento, hanno individuato Pappalardo su uno scooter mentre cedeva della marijuana a uno studente universitario nel centro cittadino. In casa sua sono state trovate altre 21 dosi, materiale per pesare e confezionare la droga e centinaia di euro in contanti. A seguito della convalida dell’arresto, il giovane è stato rimesso in libertà.

Litrico, invece, è stato bloccato in un appartamento nel quartiere San Cristoforo, base di spaccio. I Falchi sono riusciti a eludere un sistema di videosorveglianza allestito ad hoc e hanno fatto irruzione nell’appartamento per una perquisizione. In casa gli agenti hanno trovato 14 grammi di cocaina, materiale per pesatura, taglio e confezionamento della droga e 245 euro in contanti. Il pusher è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.