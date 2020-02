Coronavirus: negativo caso a Catania

Una trentenne tornata da Pisa aveva attivato il protocollo d’emergenza. La nave Sea Watch con 194 migranti in porto a Messina ( FOTO ), nonostante l’appello del governatore Musumeci: controlli a bordo, quarantena per i sospetti

CATANIA – E’ negativo il test su un presunto caso di Covid-19 a Catania. Il protocollo anti coronavirus all’ospedale San Marco di Librino era stato messo in atto su una donna tornata da Pisa la scorsa settimana. Sarebbe stata lei stessa, una trentenne che da qualche giorno accusa la febbre, a contattare i numeri di emergenza segnalando le proprie condizioni di salute sospette.

Seguendo le direttive imposte dal protocollo del ministero della Salute, la donna è stata quindi sottoposta al doppio tampone per verificare se aveva effettivamente contratto il Covid-19 o se la febbre era dovuta ad altra causa.

Una prima volta il sistema di accertamenti era scattato a Catania, sempre al nuovo ospedale San Marco. In quel caso l’esito del test sul coronavirus risultò negativo. L’assessorato regionale alla Salute nei giorni scorsi ha ribadito di attenersi solo alle comunicazioni ufficiali per non alimentare ingiustificati allarmismi.

LA NAVE SEA WATCH E’ A MESSINA. La nave Sea Watch 3 con a bordo 194 migranti è arrivata nel porto di Messina. Sul molo Norimberga c’è personale delle forze dell’ordine, dell’Asp e del Comune. Attuate le procedure di contenimento: accertamenti saranno effettuati sull’imbarcazione per verificare l’eventuale presenza di persone con la febbre che saranno isolate e messe in quarantena nella caserma Gasparro di Biscontea per 14 giorni.

Il presidente della Regione Nello Musumeci in una lettera al premier Conte ieri si era detto contrario allo sbarco affermando che nella caserma Gasparro Bisconte di Messina “sono emerse rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all’accoglienza di nuovi migranti”.

Dello stesso parere il presidente nazionale di Consumatori Associati Ernesto Fiorillo che aveva “invitato le autorità a evitare che ulteriori quote di migranti sbarchino a Messina poiché non è in grado di affrontare l’accoglienza in un periodo di conclamato contagio per il coronavirus”.

LA COMITIVA NEGATIVA. E’ risultata negativa tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca positiva al coronavirus. Il gruppo rimane in quarantena in albergo. Negativi al test anche i dipendenti dell’hotel Mercure che li ospita.

La donna, 61 anni, è in “discrete condizioni”, come spiegano i sanitari, ed è tenuta in isolamento come prevede il protocollo. Il marito e un amico che viaggiavano con lei, e che sono risultati positivi al test, sono in quarantena in albergo, in quanto asintomatici.

PALERMO, TENDE PRE TRIAGE NEGLI OSPEDALI. Gli ospedali di Palermo si sono attrezzate con le tende per il triage all’esterno e stanze per l’isolamento. Le nuove strutture sono già state installate all’ospedale Cervello ieri sera. Le tende saranno utilizzate per il primo triage dei pazienti che arrivano nei pronto soccorso con sintomi influenzali riconducibili al nuovo Coronavirus in modo da evitare il passaggio negli ambienti frequentati da altri pazienti.

E’ una delle prime misure prese dal governo regionale, annunciata dall’assessore alla Salute Ruggero Razza. L’installazione di tensostrutture esterne è avvenuta anche in altre regioni italiane e serve, come ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, “per creare un filtro, tecnicamente un pre triage, per evitare che le persone con sintomi vengano in contatto con il resto dell’ospedale e poi doverlo evacuare”.

L’UNIVERSITA’ DI CATANIA VA AVANTI. Le lezioni e gli esami all’università di Catania proseguono, al momento, regolarmente. “Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione – dice l’ateneo – e abbiamo istituito una task-force di esperti che si occuperà di monitorare costantemente il quadro a livello territoriale e di valutare le misure più idonee alla sicurezza e alla salute degli studenti e dell’intera comunità accademica”.

“In stretto coordinamento con le autorità di governo e con la cabina regionale di gestione dell’emergenza – scrivono il rettore Francesco Priolo e il direttore generale Giovanni La Via in una lettera indirizzata a tutta la comunità accademica etnea – l’università è pronta ad adottare ogni idoneo provvedimento, anche restrittivo, se nel territorio su cui insiste dovesse cambiare l’attuale scenario. Alla data odierna, la Sicilia orientale è considerata ‘zona verde’, relativamente alla presenza di focolai del contagio”.

PARLAMENTO SICILIANO CHIUDE PER 4 GIORNI. Palazzo Reale, sede del Parlamento regionale siciliano, chiuderà per quattro giorni per consentire la disinfestazione dell’intero edificio. Lo ha stabilito il Consiglio di presidenza dell’Ars, presieduto da Gianfranco Miccichè, come misura di prevenzione all’emergenza. Il Palazzo chiuderà domani e riaprirà lunedì prossimo.