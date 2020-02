Coronavirus: caso positivo a Catania.

La donna è stata a Milano nei giorni scorsi . L’assessore Razza: “E’ del tutto asintomatica, si trova in isolamento domestico”. Il governatore: “Servono più controlli per chi arriva dalle zone focolaio”. Negativo il test sulla paziente al San Marco. La nave Sea Watch con 194 migranti in porto a Messina ( FOTO ): quarantena per i sospetti

CATANIA – Una donna catanese è risultata positiva al coronavirus. “Nella serata di ieri è stato esaminato a Catania un caso di sospetta positività al coronavirus, relativo a una donna catanese rientrata da Milano nei giorni antecedenti l’inizio della emergenza lombarda – ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza -. La signora è del tutto asintomatica, guarita da ogni sindrome influenzale e si trova precauzionalmente in isolamento domestico”.

“Per le linee guida nazionali – prosegue – nella medesima condizione di isolamento domestico sono stati posti i due suoi familiari conviventi: anch’essi privi di qualsiasi sintomatologia. Il caso è sotto l’esame del dipartimento competente dell’Asp e del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Garibaldi’ di Catania, che sono impegnati a tracciare la scheda epidemiologica”.

“Attenderemo, ovviamente, l’esito dell’esame dell’Istituto Superiore di Sanità cui i campioni sono stati inviati – conclude -. Gli altri casi esaminati ieri, tra cui quello della paziente ricoverata al San Marco di Catania, sono tutti negativi. E non risulta in città alcuna ulteriore criticità”.

MUSUMECI: “MEGLIO SE DAL NORD NON VENGONO”. “La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare – ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cronisti a palazzo Orleans -. però servono controlli perché non è possibile che i due casi registrati di positività al coronavirus riguardano turisti del Nord perché nella nostra isola non c’è un focolaio. Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero”.

Musumeci aggiunge: “Se un cittadino che arriva dal Nord avverte dei sintomi con senso di responsabilità deve comunicarlo alle autorità sanitarie e sottoporsi alle procedure”. Il governatore rivendica l’esigenza di maggiori controlli: “Il governo nazionale ci garantisce che vengono fatti ma non è così, e noi come Regione non possiamo intervenire perché le competenze sono dello Stato. Ribadisco l’esigenza di fare controlli adeguati negli aeroporti per chi arriva in Sicilia”.

NEGATIVO UN ALTRO CASO A CATANIA. Oggi era risultato negativo il test su un altro presunto caso di Covid-19 a Catania. Il protocollo anti coronavirus all’ospedale San Marco di Librino era stato messo in atto su una donna tornata da Pisa la scorsa settimana. Sarebbe stata lei stessa, una trentenne che da qualche giorno accusa la febbre, a contattare i numeri di emergenza segnalando le proprie condizioni di salute sospette.

Seguendo le direttive imposte dal protocollo del ministero della Salute, la donna è stata quindi sottoposta al doppio tampone per verificare se aveva effettivamente contratto il Covid-19 o se la febbre era dovuta ad altra causa.

Una prima volta il sistema di accertamenti era scattato a Catania, sempre al nuovo ospedale San Marco. In quel caso l’esito del test sul coronavirus risultò negativo. L’assessorato regionale alla Salute nei giorni scorsi ha ribadito di attenersi solo alle comunicazioni ufficiali per non alimentare ingiustificati allarmismi.

LA NAVE SEA WATCH E’ A MESSINA. La nave Sea Watch 3 con a bordo 194 migranti è arrivata nel porto di Messina. Sul molo Norimberga c’è personale delle forze dell’ordine, dell’Asp e del Comune. Attuate le procedure di contenimento: accertamenti saranno effettuati sull’imbarcazione per verificare l’eventuale presenza di persone con la febbre che saranno isolate e messe in quarantena nella caserma Gasparro di Bisconte per 14 giorni.

“Il governo di Roma ha respinto la nostra proposta, autorizzando a Messina lo sbarco dei migranti e la loro sottoposizione a isolamento in un hotspot che le autorità sanitarie hanno dichiarato inadeguato allo scopo – ha detto il governatore Musumeci -. È una decisione grave che non rispetta la dignità dei migranti e le preoccupazioni dei siciliani. Sarebbe stato più umano indirizzare la nave in un porto attrezzato e in un territorio lontano dall’emergenza sanitaria. Ne prendiamo atto”.

Il presidente della Regione in una lettera al premier Conte ieri si era detto infatti contrario allo sbarco affermando che nella caserma Gasparro Bisconte di Messina “sono emerse rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all’accoglienza di nuovi migranti”.

Dello stesso parere il presidente nazionale di Consumatori Associati Ernesto Fiorillo che aveva “invitato le autorità a evitare che ulteriori quote di migranti sbarchino a Messina poiché non è in grado di affrontare l’accoglienza in un periodo di conclamato contagio per il coronavirus”.

Musumeci ha aggiunto: “Siamo stati chiari fin dal primo momento, in una condizione di seria e diffusa preoccupazione ritenevamo giusto e doveroso che i circa 200 migranti colpiti in fronte dal destino restassero a bordo della nave per la quarantena: e se la nave non era in condizioni di poter mantenere queste persone per 14 giorni bisognava utilizzare l’hotspot di Messina razionale ed efficiente ma siccome non lo è il governo nazionale avrebbe dovuto indicare un altro porto”.

“Che ci vuole a sistemare hotspot di Messina? Servirebbero 2-3 milioni di euro perché il governo nazionale non lo fa? A volte il buonismo e la maschera per nascondere la più nera delle ipocrisia anche in certi politici locali”.

14 MORTI, 528 CONTAGIATI. Sono 14 i morti in Italia per i coronavirus, “ma stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’Iss per l’ufficialità”, ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto delle 12. Sono 528 i positivi.