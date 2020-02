Scippo in via Etnea, arrestato 16enne

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato un 16enne paternese per scippo in concorso con altre persone nella centralissima via Etnea. Decisive le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nelle quali il giovane è stato individuato insieme ad altri due giovani non ancora identificati. Il ragazzo è stato arrestato e rinchiuso nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti.