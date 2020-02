Coronavirus, turisti tutti negativi

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – E’ risultata negativa tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca positiva al coronavirus. La comitiva di amici rimane in quarantena in albergo. Sono risultati negativi al test anche i dipendenti dell’hotel Mercure di Palermo che li ospita.

La donna, che ha trascorso la prima notte in ospedale, è in “discrete condizioni”, come spiegano i sanitari, ed è tenuta in isolamento come prevede il protocollo. Il marito e un amico che viaggiavano con lei, e che sono risultati positivi al test, sono in quarantena in albergo, in quanto asintomatici.

MUSUMECI: “NO A SBARCO DI MIGRANTI A MESSINA”. Intanto, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in merito alla notizia che Messina è stata individuata come porto sicuro per la nave Sea Watch con 194 persone soccorse nei giorni scorsi al largo della Libia, fa un appello al governo nazionale: “Faccio appello al presidente Conte: dal governo regionale siciliano è arrivato finora un responsabile atteggiamento rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza. Ma serve reciprocità”.

“Avevo chiesto ieri e ribadisco oggi – continua il governatore -: in un contesto di allarme come quello attuale, suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri 194 migranti in Sicilia. Una quarantena a bordo è indispensabile o, se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti”.

Ieri il governatore Musumeci dopo il vertice con i prefetti aveva annunciato che la prima misura da prendere “riguarderà il potenziamento delle misure di controllo dei passeggeri in arrivo in Sicilia con ogni mezzo. Dalle autorità competenti arrivano assicurazioni di avere adottato queste misure di controllo nei giorni passati, a noi non risulta esattamente che le cose siano andate così anche per testimonianze dirette”.

“Nei treni – ha sottolineato Musumeci – non è stata esercitata alcuna attività di controllo, così come per i pullman di linea. Ho il diritto e il dovere di chiedere che la Sicilia non diventi la terra di approdo per chi sa che qui non trova alcun controllo e alcuna barriera, non è possibile: siamo una regione di frontiera e pretendiamo che i controlli siano fatti a tappeto e in maniera severa. Questo abbiamo chiesto stamani verbalmente al Consiglio dei ministri e formalizzato nella bozza di ordinanza che sottoporremo al Cdm, che potrebbe anche bocciarla ma poi ognuno si assuma la prossima responsabilità. Ma siamo convinti che dal governo centrale arriverà la necessaria attenzione che rivendico per la mia isola. Se fosse stato di mia competenza avrei schierato i carabinieri in ogni posto di transito di passeggeri in arrivo in Sicilia. L’eventuale quarantena e le eventuali cure di migranti per sospetti di coronavirus dovranno avvenire a bordo delle imbarcazioni, ovviamente quelle in grado di ospitare per 14 giorni persone in condizioni precarie”.

A PALERMO LEZIONI SOSPESE SINO A LUNEDI’. Lezioni sospese per tre giorni a Palermo per consentire “pulizie straordinarie” in attesa che le autorità regionali e nazionali “assumano le competenti decisioni in merito alla eventuale chiusura delle scuole quale misura precauzionale contro la diffusione del nuovo coronavirus. La decisione, come spiegato da Musumeci, serve per dare incarico alla Reset, che cura la pulizia delle scuole comunali, di predisporre quanto necessario per interventi straordinari di pulizia nei prossimi tre giorni. Il provvedimento, che inizialmente riguardava solo le scuole comunali, è stato poi ampliato alle scuole di ogni ordine e grado della città di Palermo ed a tutti i licei di competenza della Città Metropolitana. Il provvedimento deciso dal sindaco di Palermo è stato, infatti, mutuato dalla Protezione civile a livello di Città Metropolitana che ha la competenza sui licei dell’intera area della ex Provincia.

ARRIVANO 30.000 MASCHERINE. Tende da campo nei dipartimenti di emergenza e accettazione di secondo livello degli ospedali dell’Isola per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali in modo da evitare il passaggio nei pronto soccorso, la realizzazione di stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti considerando che sono 64 in Sicilia quelli per malattie infettive, un numero verde (800458787) per dare informazioni ai cittadini, 30 mila mascherine in arrivo per il personale sanitario. E’ quanto emerso dall’audizione in commissione Sanità dell’Assemblea siciliana dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che ha riferito sulle misure adottate e in corso per l’emergenza coronavirus.