CATANIA – I carabinieri hanno arrestato il 21enne gambiano Ceesay Saladou per spaccio di droga. I militari conoscevano bene l’extracomunitario avendolo già arrestato l’ultima volta solo una ventina di giorni fa in via Delle Finanze, nel dedalo di viuzze del quartiere di San Berillo.

Il giovane, fedele alla sua attività di pusher, è stato notato dai militari mentre cedeva la solita “stecchetta” a giovani clienti che in fila, pazientemente, aspettavano il proprio turno per la consegna dello spinello. Bloccato e perquisito, Saladou è stato trovato in possesso di 11 dosi di marijuana e di 25 euro ritenuti provento della vendita della droga.