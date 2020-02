Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai carabinieri per avere danneggiato le porte del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo. L’uomo aveva accompagnato il padre in ospedale. L’anziano si era sentito male e si era accasciato in sala d’aspetto. A questo punto il figlio ha iniziato ad inveire contro i medici dando calci e pugni contro le porte nella zona della sala d’aspetto. Sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato.