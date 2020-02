Coronavirus, primo caso in Sicilia

Positiva una turista di Bergamo in vacanza a Palermo . La conferma del governatore Musumeci: “Si trova in isolamento all’ospedale Cervello ma è pienamente cosciente”

PALERMO – E’ risultata positiva al Coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale “Cervello” per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana: “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. E’ stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di Coronavirus accertato nel Sud Italia.

“Si tratta di una donna di origine bergamasca presente in Sicilia con una comitiva e arrivata a Palermo prima dell’inizio dell’emergenza in Lombardia – afferma il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci -. Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche”.

“La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza e ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie”.

“Abbiamo immediatamente informato – dice Musumeci – la task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni”. Musumeci è in stretto contatto col sindaco di Palermo Leoluca Orlando e con il prefetto Antonella De Miro.

DIREZIONE HOTEL: “NON SIAMO AUTORIZZATI A PARLARE”. Nell’hotel al centro di Palermo dov’era ospitata la turista bergamasca la situazione appare tranquilla. Nell’albergo c’è il receptionist e alcune dipendenti sedute sui divani. Dalla direzione dell’hotel, che fa parte di una catena leader mondiale dell’accoglienza, fanno sapere di non “essere autorizzati” a dire nulla. La donna ricoverata nell’ospedale Cervello ha accusato i classici sintomi influenzali e qualche linea di febbre ed è poi scattata la procedura per diagnosticare il coronavirus.

IL VERTICE IERI A CATANIA. “Non c’è motivo per allarmarsi. Il primo nemico non è il virus ma la paura”, ha detto ieri il governatore Musumeci in conferenza stampa dopo il vertice catanese cercando di calmare le acque per evitare la psicosi. “Stiamo facendo il possibile, tutte le procedure necessarie sono state attivate. I siciliani non devono essere preoccupati ma occupati. Occupati a dare il loro contributo. Come? Innanzitutto curando l’igiene personale”.

Musumeci insiste sulla giusta diffusione delle notizie. “L’informazione è l’aspetto più importante, deve essere capillare e accessibile a tutti. Neanche noi abbiamo una risposta a tutte le domande, ma speriamo di saperne di più domani alla riunione del Consiglio dei ministri alla quale parteciperemo”.

Qualche ansia alla fine il governatore la tira fuori: “Siamo preoccupati per gli arrivi nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie. Non tutti i controlli sono stati effettuati in maniera oculata. Ieri si sono registrati 63 voli negli aeroporti dell’Isola, con 9.000 passeggeri. Fortunatamente erano tutti negativi. Però migliaia di altre persone arrivano in Sicilia senza accurati esami. Pretendiamo garanzie dal governo nazionale”.

Accanto a Musumeci c’è Leoluca Orlando: “Con i sindaci – spiega il presidente della Regione – abbiamo concordato un’azione comune a partire da domani, dopo il Consiglio dei ministri. Incontrerò anche i prefetti dell’Isola, perché tutti qui parlino lo stesso linguaggio. Ma in un momento così difficili non dobbiamo perdere il controllo, ogni cittadino deve fare il mestiere di cittadino. Vedrete che supereremo questa stagione, che speriamo possa durare solo qualche settimana. Le manifestazioni all’aperto? Valuteremo. Poi sta alla prudenza di ciascuno di noi. La chiusura delle scuole per ora non si pone, non è necessaria”.

RAZZA: “ECCO COSA STIAMO FACENDO”. “Il tempo di refertazione dei tamponi effettuati sin qui è sempre stato inferiore alle 12 ore – dice l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza -. Insieme col dipartimento alle attività sanitarie, in vista di un aumento del numero di esami da svolgere, pensiamo di aumentare da due a cinque il numero dei laboratori di analisi abilitati per l’accertamento del coronavirus. Al momento sono abilitati il Policlinico di Palermo e di Catania”.

“Abbiamo incrementato – prosegue – la dotazione dei posti letto, tutti i percorsi sono adeguatamente monitorati. I pazienti ospitati per sospetto coronavirus sono stati posti in adeguata sorveglianza sino all’esecuzione dell’esame. Stiamo organizzando un piano di sanificazione di tutte le aree di pronto soccorso e di maggiore frequentazione ospedaliera. Valutiamo un accesso dedicato di pre-triage per pazienti con sindrome influenzale”.

Razza ricorda “che invece di andare al pronto soccorso, inizialmente bisogna rivolgersi al medico di famiglia o chiamare il numero di servizio. E’ fondamentale far comprendere regole di condotta da tenere e uniformarle sul territorio regionale. I cittadini devono avere chiaro come comportarsi in caso di sindrome influenzale o crisi respiratoria”.

L’assessore sottolinea che “c’è una richiesta spiccata di tamponi e di esami. Non è vero, come ho letto sui social, che non sarebbero presenti sufficienti presidi nelle strutture ospedaliere. Non esiste un test apposito da distribuire, si tratta di un normalissimo tampone faringeo che viene inviato ai laboratori di analisi. Il tampone deve essere riservato a chi presenta sintomatologia precisa. Siamo pronti ad attivare un numero verde nelle prossime ore visto che c’è un po’ di confusione e al numero unico di emergenza sono arrivate telefonate per chiedere informazioni sulle regole di comportamento”.

A CATANIA 9 TAMPONI NEGATIVI. Sono risultati tutti negativi i nove tamponi eseguiti fino a ora dal servizio Epidemiologia dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, sette in città e due a Caltagirone. “Sul territorio, così come stabilito dalle disposizioni ministeriali e assessoriali – dice l’Asp – la situazione è costantemente monitorata, viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva nei casi sospetti o a rischio e vengono eseguiti con tempestività i controlli necessari per limitare al massimo la possibilità del contagio. L’Asp di Catania ha istituito una Unità per l’emergenza finalizzata al coordinamento delle attività aziendali coinvolte, presieduta dal direttore sanitario, Antonino Rapisarda”.

SETTE MORTI IN ITALIA. Sale a 7 morti e 232 contagi il bilancio del virus in Italia: 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e una vittima in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige, e ora uno in Sicilia. Un caso sospetto di a Firenze: si tratta di un italiano rientrato da Singapore, ricoverato in isolamento

all’ospedale di Santa Maria Nuova. Per lui si attende l’esito dei test. Positivo un medico italiano in vacanza a Tenerife. Controlli su un’altra italiana in Cile. Rientrati gli italiani

che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, che imponevano la quarantena.

NEL NISSENO 4 PERSONE IN ISOLAMENTO VOLONTARIO. Quattro persone di Mussomeli (Cl) tornate da Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, paese dove si è registrato un decesso per Coronavirus, si trovano in isolamento volontario presso le loro abitazioni. Si tratta di quattro muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo’ Euganeo. I quattro non presentano alcun sintomo, ma dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia, hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento nelle loro abitazioni. Intanto l’Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze.