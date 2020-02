Coronavirus, i casi in Sicilia sono 3

Positivi turisti di Bergamo in vacanza a Palermo. Gli aeroporti dell’Isola: “Serve più personale per i controlli” . Nel capoluogo assalto ai supermercati: FOTO . Sale a 11 il numero dei morti in Italia , oltre 300 i contagiati

PALERMO – Sono 3 i contagiati in Sicilia da Coronavirus. Tutti fanno parte della comitiva di turisti arrivati dalla Lombardia. Lo ha confermato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. I due nuovi casi, che si aggiungono a quello di ieri, riguardano il marito della turista bergamasca ricoverata all’ospedale Vincenzo Cervello e un’altra persona che faceva parte del gruppo arrivato sei giorni fa nel capoluogo siciliano. Anche i due nuovi tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma.

Tutto il personale dell’hotel Mercure di Palermo, in cui alloggiava la comitiva, è stato sottoposto al tampone dal personale della Asp. Nelle 93 camere dell’albergo sono rimasti solo i bergamaschi. Tutti gli altri ospiti sono stati mandati via.

LA DONNA IN VACANZA CON GRUPPO DI 29 PERSONE. La prima a risultare positiva a Palermo è stata la turista di Bergamo in vacanza, che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

Il gruppo di turisti è arrivato a Palermo da Orio al Serio il 21 febbraio scorso. Il protocollo internazionale di sicurezza prevede che si facciano controlli su persone sedute due file avanti e due file dietro la persona contagiata. Nonostante questo l’Asp sta contattando tutti i passeggeri tramite i recapiti forniti dalla compagnia aerea.

La donna risultata positiva al coronavirus è stata posta in isolamento alle 14.30 di ieri. Prima in albergo, poi il nucleo dei vigili del fuoco Ncbr appena avuto conferma del primo tampone positivo l’ha portata all’ospedale Cervello con trasporto a pressione negativa. L’autista del pullman che ha trasportato il gruppo ha contattato stamattina il 118 dicendo di non avere alcun sintomo e di essersi posto in autoisolamento in attesa che vadano a fargli il tampone.

“La signora ha una temperatura di 37.4-37.5 è in buone condizioni è perfettamente cosciente quindi sta dando anche indicazioni sul percorso che il gruppo turistico ha fatto nei sei giorni trascorsi in Sicilia. La donna è venuta quando ancora non era scattato il controllo dei voli da Bergamo. Il marito è assolutamente in buone condizioni”, ha spiegato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ai giornalisti, aggiungendo che si attende l’esito dei tamponi fatti al gruppo di turisti e quello definitivo dello Spallanzani di Roma sulla donna risultata positiva.

Orlando è andato a trovare la signora: “Ho incontrato il primario Enzo Farinella, il personale medico e paramedico in servizio nel reparto – ha detto il sindaco – ricevendo tutte le rassicurazioni del caso. Ho incontrato donne e uomini che con grande professionalità stanno affrontando una situazione per la quale sono perfettamente preparati. Ho voluto esprimere a nome di tutta la città la nostra gratitudine per il lavoro che, con tanti altri operatori della sanità, stanno svolgendo”.

DIREZIONE HOTEL: “I TURISTI SONO NELLE LORO CAMERE”. “Tutti i componenti del gruppo si trovano nelle loro camere e il personale è stato istruito su come rispondere alle loro necessità”, ha detto Andrea Stancato, vicedirettore dell’hotel Mercure, della catena internazionale Accor. “La direzione e il personale hanno immediatamente applicato i protocolli ufficiali – ha aggiunto – coinvolgendo le autorità mediche nel rispetto delle indicazioni del ministero della Salute”.

ALTRI CLIENTI DELL’HOTEL DIROTTATI IN ALTRE STRUTTURE. Le entrate dei clienti nell’hotel Mercure di Palermo sono per ora bloccate. Non entrano neanche gli ospiti che avevano prenotato che sono stati informati del caso e vengono dirottati in altre strutture. Due coppie di turisti spagnoli hanno lasciato l’albergo come previsto stamattina dicendo che “non sono stati avvertiti del caso di coronavirus e di aver letto al notizia sui siti”.

“Siamo tranquilli – ha detto uno di loro mentre la moglie fotografa i giornalisti davanti all’hotel -, anche nell’albergo è tutto a posto e scorre nella normalità”. Un’altra turista della provincia di Como, che doveva entrare oggi, ha detto che in hotel sono stati gentilissimi e li hanno informati del presunto caso di Coronavirus: “In reception ci hanno dirottato verso un’altra struttura anche se non ci dovrebbero essere problemi qui perché il resto delle persone presenti in hotel al momento si trovano dentro le loro stanze”.

UNDICI I MORTI IN ITALIA. Undici le vittime in Italia, secondo i dati aggiornati. Si aggiungono infatti nelle ultime ore quattro persone, una donna di 76 anni deceduta all’ospedale di Treviso, e tre ultraottantenni: un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. I contagiati sono 322.

CATANESE TORNA DA VENEZIA: NEGATIVA. Negativi gli esami su una quarantenne di Catania di ritorno da una gita a Venezia per il Carnevale. L’allarme è scattato al Policlinico, con l’attivazione del protocollo.

“SERVE PIU’ PERSONALE NEGLI AEROPORTI SICILIANI”. Le società di gestione dell’aeroporto di Catania, Comiso e Palermo, Sac, Soaco e Gesap, precisano che nei tre scali “la situazione è costantemente monitorata, e sono in atto tutte le misure preventive predisposte dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli e dal ministero della Salute. Lo screening della temperatura corporea tramite termometri a infrarossi viene svolto dal personale di ministero, protezione civile e Croce rossa su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni internazionali e su quelli in arrivo dallo scalo di Roma Fiumicino. Vista la situazione in costante evoluzione, sarebbe tuttavia opportuno e auspicabile che si possa rapidamente provvedere all’aumento del numero di addetti delegati alla misurazione della temperatura corporea”.

FAKE NEWS SU CHIUSURA SCUOLE. “La Polizia di Stato ha segnalato la diffusione sui social media di molti messaggi falsi, le cosiddette fake news, che generano allarme ingiustificato, tra cui quella di una presunta disposizione di chiusura di tutte le scuole d’Italia a causa dell’emergenza coronavirus”, dicono dal Viminale. A questo proposito, la Polizia invita i cittadini a “non condividere eventuali messaggi di allarme ricevuti e segnalarli tramite il sito https://www.commissariatodips.it”. Nelle zone che non sono focolaio del virus “non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche”, ha detto il premier Conte alla Protezione Civile sottolineando che l’Italia è stata divisa in 3 zone: quelle focolaio, dove valgono le misure restrittive varate, un secondo livello “che si estende alle aree circostanti che presentano episodi da contagio indiretto” e un terzo livello che riguarda il resto d’Italia. E qui “sicuramente non ha ragione di esistere la sospensione si attività scolastiche”.

IL MEDICO DI BASE: “NON CATAPULTATEVI NEGLI AMBULATORI”. Nino Rizzo, medico di base e membro del Codacons Medici Sicilia, ai nostri microfoni, ribadisce le direttive da seguire in caso di sintomi sospetti: “Non c’è chiarezza sulle giuste regole da seguire, in caso di sospetto di Coronavirus. I pazienti non devono catapultarsi negli ambulatori del medico di base, così come non devono recarsi nei pronto soccorsi, ma semplicemente rivolgersi a lui per un primo triage telefonico”.

“Siamo senza kit di protezione – denuncia il medico catanese Vincenzo Piso – le mascherine non sono necessarie per chi non ha sintomi, servono agli operatori sanitari che invece potrebbero essere a contatto stretto e diretto con pazienti affetti. Pur volendo comprarli non si trovano, ma l’Asp di Catania non li fornisce; siamo senza protezioni, come visitiamo i pazienti che si presentano in studio?”.

“ENTRO UN ANNO CONTAGIATO FINO A 70% POPOLAZIONE”. “Entro il prossimo anno circa il 40-70% della popolazione mondiale potrebbe essere contagiata dal nuovo coronavirus, che potrebbe non essere contenibile, ma questo non significa che tutti avranno gravi malattie”. E’ il parere di Marc Lipsitch, epidemiologo statunitense e direttore del Centro per le dinamiche sulle malattie trasmissibili dell’Università di Harvard negli Stati Uniti. “Penso che il risultato probabile sia che alla fine non sarà contenibile”, spiega l’epidemiologo sottolineando che è “probabile che molti abbiano una malattia lieve o possano essere asintomatici”.

ITALIA PAESE ANZIANO, ECCO PERCHE’ PIU’ MORTI. E un altro esperto, Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, spiega perché l’Italia è così coinvolta. “Nel nostro Paese c’è una popolazione anziana, ecco perché i tassi di mortalità del 2-3%. Gli anziani sono più fragili, lo vediamo con l’influenza. Da quest’ultima possiamo proteggerli con il vaccino; non essendoci il vaccino per il coronavirus c’è la mortalità. L’unica maniera per proteggerli è circoscrivere i focolai come si sta facendo”.