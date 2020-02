Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 35enne Carmelo Russo per spaccio di droga. È stato fermato per un controllo mentre in bici percorreva via Matteotti. I militari, percependo una certa insofferenza, lo hanno perquisito trovandogli nella tasca del giubbotto alcuni grammi di cocaina nascosti dentro un pacchetto di sigarette.

Estendendo la perquisizione in casa del 35enne, i carabinieri sono riusciti a scovare, sotto un’asse di legno nel sottotetto dell’immobile, diversi involucri di plastica termosaldati contenenti circa 50 grammi di cocaina e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.