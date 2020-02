Quarto morto in Italia per il coronavirus. Sospeso infermiere a Messina per fake news

Share Tweet Whatsapp Email

Una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus in Lombardia, quarta vittima dunque in Italia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

Continua a salire il numero dei positivi: al momento – secondo i dati forniti dal commissario Angelo Borrelli – sono 152 in tutta Italia, compresi i quattro deceduti. Il gruppo Fs prevede tra le misure attivate per l’emergenza anche “il rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate”.

TEST NEGATIVO A PALERMO. E’ negativo il test eseguito dal laboratorio d’analisi del Policlinico di Palermo sull’uomo che ieri era stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Cervello e che aveva fatto scattare l’allarme. La sua presenza al pronto soccorso ieri aveva scatenato il fuggi fuggi di pazienti.

L’uomo aveva raccontato di aver pranzato con un due turisti cinesi residenti ad Amburgo più di un mese fa. Erano arrivati i sanitari del 118 e lo avevano trasportato nel reparto malattie infettive. Erano state distribuite mascherine al personale a tutti pazienti e ai familiari presenti in pronto soccorso. I locali d’attesa erano stati sanificati. Adesso l’esame sul tampone faringeo ha escluso l’infezione da Coronavirus.

OLTRE 40.000 CONTROLLI A PALERMO. Sono stati oltre 42 mila i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Palermo con i voli internazionali (dal 5 febbraio) e da Roma Fiumicino (dal 10 febbraio) sottoposti al controllo contro il Coronavirus attraverso la misurazione della temperatura corporea con i termometri a infrarossi dai tecnici del ministero della Salute e dalla Croce Rossa. Dall’esame non sono stati rilevati casi di infezione.

Secondo le ultime direttive emanate dal ministero della Salute, al momento il controllo della temperatura corporea va effettuato solo sui passeggeri in arrivo con i voli internazionali e nazionali da Roma Fiumicino. Nelle prossime ore Gesap installerà i dispenser con il disinfettante per le mani, mentre la prossima settimana sono attesi i termoscanner.

SBARCO E QUARANTENA A POZZALLO. Sono sbarcati a Pozzallo i migranti a bordo dell’Ocean Viking. In totale 276 di cui 195 uomini, 14 donne e 65 minori. Cinque alla fine quelli ricoverati in ospedale. Per tre uomini con problemi respiratori (uno con una sospetta tubercolosi) ricovero direttamente nella divisione ‘Malattie infettive’ dell’Ospedale Maggiore di Modica senza transitare dal pronto soccorso, mentre, per una donna con problemi ginecologici e un uomo con una frattura pregressa sempre in ospedale ma le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

Gli altri 271 migranti sono stati trasferiti nell’hot spot di Pozzallo dove resteranno in quarantena per due settimane. Lo sbarco si è svolto con un rigido cordone sanitario e tutti gli operatori sanitari venuti in contatto con i migranti hanno operato CON tuta e mascherina. “Al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione i migranti saranno trattenuti in quarantena nell’hotspot della cittadina siciliana. Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario”, ha detto il Viminale, segnalando che “le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili”.

E’ il secondo sbarco che avviene a Pozzallo dopo l’emergenza del Coronavirus, il primo era stato il 2 febbraio scorso e dall’Open Arms erano sbarcati 363 migranti recuperati in mare in cinque operazioni di soccorso.

VERTICE A CATANIA. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per domani al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza Coronavirus. Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.

DENUNCIATO INFERMIERE. Intanto in Sicilia è psicosi. Ieri a Messina un infermiere del Policlinico Gaetano Martino di Messina aveva annunciato con un video privato la presenza di un sospetto caso di Coronavirus nel pronto soccorso, generando un allarme immotivato visto che il paziente proveniente dal Piemonte era in attesa di conoscere i risultati del tampone, poi negativi. Il sanitario è stato sospeso dalle mansioni, denunciato per procurato allarme e domani, secondo quanto comunicato dal direttore generale del Policlinico Giuseppe Laganga, sarà avviato il procedimento di licenziamento.

ANCORA ALLARMI. Tanti gli allarmi in Sicilia: ieri pomeriggio nell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo al pronto soccorso si è presentata una donna di 32 anni, di origine thailandese, con sintomi di influenza. Residente a Palermo, si trovava a Scopello, dove col marito ha una casa di villeggiatura. L’allarme tra i sanitari è scattato quando la paziente ha riferito di aver compiuto recentemente un viaggio nel suo Paese di origine.

“E’ stata trasferita al reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo – dice il dirigente dell’Igiene pubblica dell’Asp, Gaspare Canzoneri -, ma intorno all’una di notte è rientrato l’allarme in quanto le analisi cliniche hanno dato esiti negativi”.

Un marsalese invece è stato ricoverato sempre ieri al Policlinico dopo essere rientrato da Taiwan con i sintomi influenzali. Gli esami hanno escluso il Coronavirus. Falso allarme anche al Papardo di Messina dove un tecnico di radiologia è stato portato al Policlinico palermitano per le analisi: è stato diagnosticato un’inizio di polmonite.

Ieri, a margine dell’Unità di crisi, l’assessore Razza ha ricordato le linee guida ministeriali da adottare in caso di necessità: non recarsi al Pronto soccorso, ma chiamare il 112 o il numero nazionale del ministero della Salute, il 1500, oppure rivolgersi al medico di famiglia. “In questo momento – ha detto – ciò che è maggiormente importante è mantenere i nervi saldi ed evitare il panico”.

“USIAMO VITTORIO EMANUELE E SANTA MARTA”. Il Codacons Medici interviene sull’emergenza con un proposta forte: “L’impossibilità di distinguere clinicamente tra l’infezione da Coronavirus e sintomatologie simil influenzali di altra natura determinerà una prevedibile autotutela da parte dei medici di famiglia che, privi come sono al momento, di ogni materiale di protezione fornito dall’Asp (mascherine ffp3, occhiali, tute) non potranno visitare i pazienti se non esponendo se stessi e gli altri assistiti al rischio di contagio. Ciò creerà certamente disagi, proteste e conflittualità. Servono quindi strutture dove si possano visitare in sicurezza questo genere di pazienti. Il Codacons Medici propone quindi di utilizzare strutture come il Vittorio Emanuele o il Santa Marta che in brevissimo tempo potrebbero essere rese funzionali”.