Ladro si intrufola al Romano Palace: preso

Catania . Strani rumori in una stanza dell’albergo: i carabinieri trovano il 35enne che stava rubando un televisore

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per furto il 35enne Giuseppe Maugeri. Una gazzella è intervenuta in piena notte nell’hotel Romano Palace di viale Kennedy in seguito a una segnalazione di strani rumori provenire da una delle stanze della struttura alberghiera.

I militari hanno trovato Maugeri che aveva già preso un televisore a schermo piatto di ultima generazione, mentre cercava di nascondersi in un ripostiglio per il materiale di pulizia. Maugeri è stato posto agli arresti domiciliari.