Catania, sorpresa “stupefacente” negli slip

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato per spaccio di droga il 56enne Sebastiano Litrico. Era diventato l’obiettivo dei “Lupi” che, secondo alcune informazioni ricevute, stava incrementando la sua attività di spacciatore.

Hanno così deciso di fargli visita nel suo ritrovo abituale, una sala giochi in piazza Cutelli, dove lo hanno fermato mentre tentava la fortuna a una slot machine. I militari gli hanno chiesto se avesse droga da consegnare ma, alla sua risposta negativa, hanno deciso di fare un controllo in casa sua in via Serravalle.

I militari, lo hanno anche perquisito, trovandogli dentro gli slip indossati un involucro con una pietra di cocaina e 70 euro, quindi altri quantitativi di cocaina in forma solida per un totale di 55 grammi nei posti più disparati della casa: 3 involucri in una scatola di farmaci su una mensola della cucina e altri 6 in un pacchetto di sigarette nascosto sotto dei cuscini.

Infine, un militare ha scovato nella cappa della cucina un tesoretto di 3.800 euro, presumibile provento dell’attività illecita. Litrico è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.