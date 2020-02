Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Per parlare agli studenti di degenerazione della democrazia in populismo e delle conseguenze della comunicazione digitale, Salvatore Carrubba – vicepresidente della Fondazione Iulm e presidente del Piccolo teatro di Milano – prende spunto da un dramma di Ibsen in cui in viene messa in scena una situazione che ormai è di straordinaria attualità: la degenerazione in populismo della democrazia: “La democrazia ha bisogno di una forte opinione pubblica perché non prenda il sopravvento il ‘governo degli imbecilli’, come lo definisce Ibsen, ossia le correnti più populiste”.

Carrubba è stato il protagonista dell’incontro organizzato dall’Associazione Diplomatici a Catania dal titolo “La crisi della democrazia liberale e hate speech”, inserito nel ciclo “Words of tomorrow” che prepara gli studenti al Change the world model di New York che si svolgerà dal 26 marzo all’1 aprile. “La democrazia – dice il professore, affiancato dal presidente dei Diplomatici Claudio Corbino e dalla presidente del Club per l’Unesco Catania Ofelia Guadagnino – ha bisogno di pesi e di contrappesi, del rispetto delle competenze, del principio della rappresentanza, del rispetto delle libertà delle tutele umane, del riconoscimento del fatto che ciascuno ha delle proprie competenze che vanno rispettate». Principi che oggi, secondo Salvatore Carrubba, vengono messi pesantemente in discussione.

“Questo avviene soprattutto per il meccanismo dell’informazione che si è consolidato con i social media. Bisogna quindi ritornare a difendere i principi della democrazia liberale, basata sul principio di rappresentanza, sull’idea di politica come professione nobile, sul fatto che non c’è una divisione tra casta e popolo, che spesso rinuncia a governare affidandosi a persone che decidono per tutti”.