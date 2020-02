Preso lo spacciatore catanese “regista”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 59enne Concetto Di Maggio: per proteggere la propria “attività” in via dei Platani lo spacciatore aveva installato, servendosi dei pali della pubblica illuminazione, diverse telecamere che trasmettevano giorno e notte le immagini nella sua sala di regia da dove, oltre a controllare l’andirivieni di clienti, avrebbe potuto tutelarsi dalle spiacevoli intrusioni delle forze dell’ordine.

Stratagemma reso vano dall’azione fulminea degli equipaggi delle gazzelle i quali, approfittando di una sortita esterna dell’uomo per consegnare la droga a un acquirente, lo hanno bloccato per poi fare irruzione in casa, dove hanno trovato 120 grammi di marijuana e 250 euro in contanti.