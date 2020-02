Share Tweet Whatsapp Email

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – I carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato per furto la 47enne Isabella Campisi, disoccupata, e G.C., siracusano di 40 anni.

I due, dopo essere entrati in una gioielleria in un centro commerciale della zona, hanno portato via dal bancone, nascondendolo dentro la borsa della donna, un bracciale in oro dal valore di circa 800 euro.

I carabinieri, subito intervenuti, hanno arrestato la coppia, mentre la refurtiva, è stata restituita al negoziante.