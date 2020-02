Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Sono risultati tutti negativi al primo test per il coronavirus 34 italiani sulla nave Diamond Princess in Giappone. E’ ora in corso un secondo test suoi connazionali per l’esito definitivo. A bordo ci sono anche cinque persone di Pozzallo, paese ragusano.

Una volta ottenuti i risultati anche del secondo test si procederà al volo di rimpatrio in Italia, previsto per domani. Uno degli italiani a bordo – in totale 35 – nei giorni scorsi era risultato positivo al coronavirus.