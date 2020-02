Voleva farla finita col gas: salvato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania ieri mattina sono intervenuti in via Di Bartolo in soccorso di un 73enne che aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi.

L’operatore della centrale operativa ha ricevuto una chiamata dall’anziano che, manifestando un profondo scoramento psicologico, ha confidato al militare che aveva deciso di suicidarsi col gas.

In quei momenti concitati, il militare ha avuto la capacità di guadagnarsi la fiducia dell’uomo, intrattenendolo al telefono e acquisendo informazioni utili per l’intervento mentre, contemporaneamente, indirizzava una pattuglia sul luogo.

I militari sono riusciti a entrare nella casa dove hanno trovato il poveretto steso sul letto ancora con il telefono aperto ma in stato confusionale e hanno fatto arieggiare i locali per far disperdere il gas fuoriuscito da una bombola utilizzata per il riscaldamento, chiedendo l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno posto in sicurezza la casa.

L’anziano è stato soccorso da personale del 118 che, poi, lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.