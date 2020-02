Trasmettevano programmi Sky illegalmente

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato cinque persone, tre uomini e due donne, gestori di 4 esercizi commerciali adibiti a centri scommesse e ristorazione in via Spedaletto, in via Cesare Battisti, in via Coppola e in via Plebiscito, per violazione della protezione del diritto d’autore e di altri connessi al suo esercizio.

I militari, che hanno operato con l’ausilio dei tecnici di “Sky Italia”, hanno sequestrato 3 decoder “dreambox” e verificato come, nei locali in questione, venisse liberamente offerta la visione dei programmi televisivi della citata Pay Tv a fronte, invece, della sottoscrizione di un contratto per “uso domestico”.