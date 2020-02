Movida violenta a Catania

Fermato un somalo di 23 anni autore del raid in piazza Goliarda Sapienza, poco dopo bloccato un 28enne che aveva distrutto le vetrate di una birreria in piazza Teatro Massimo

CATANIA – Un cittadino somalo di 23 anni, S.H., regolare in Italia, è stato denunciato per danneggiamento aggravato dalla Polizia di Stato a Catania perché ritenuto l’autore di alcuni atti vandalici compiuti la notte tra sabato e domenica scorsi ai danni di un esercizio commerciale di piazza Goliarda Sapienza.

All’uomo i poliziotti sono giunti dopo aver visionato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza. A carico dell’extracomunitario è stata avviata dalla Questura un riesame della sua posizione. Dopo il raid il Questore Mario Della Cioppa ha disposto un’ulteriore intensificazione dell’attività di controllo del territorio nella zona della “movida” del centro storico.

Nelle prime ore della mattinata di ieri, inoltre, l’equipaggio di una volante ha individuato un uomo che stava spaccando alcune vetrate dei pannelli che delimitano la parte esterna di due locali tra piazza Vincenzo Bellini e Via Teatro Massimo. Grazie anche alla testimonianza di un passante, in breve tempo gli agenti hanno bloccato e identificato S.D., 28 anni, con numerosi precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione dovuta presumibilmente al consumo di droga.

Nel corso dell’intervento dei poliziotti, l’uomo ha accusato in malore per il quale gli agenti hanno immediatamente richiesto soccorso al 118