ACIREALE (CATANIA) – Vigili del fuoco sono al lavoro sull’A18, l’autostrada Messina-Catania, per la messa in sicurezza del cavalcavia 25, il ponte di Santa Maria la Stella, in territorio di Acireale, dopo la caduta di calcinacci sulla strada verso Catania.

Momentaneamente il traffico si volge, in entrambe le direzioni, su una corsia per consentire i lavori. Sul posto è presente personale della polizia stradale di Giardini-Naxos.