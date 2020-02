Catania . Incendio in un appartamento al terzo piano, ragazzo di colore ricoverato con ustioni al Cannizzaro

CATANIA – Incendio stamattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Vincenzo Giuffrida a Catania. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco che hanno operato con ausilio della scala aerea e di automezzi di rincalzo e logistici.

Tratto in salvo un ragazzo di colore con ustioni, trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.