CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato 23enne Andrea D’Ambra per evasione dai domiciliari. Il ragazzo è stato notato all’incrocio tra via Redipuglia e via La Marmora. Lui ha riferito di essersi allontanato da casa per una scommessa sportiva. Già una volta era evaso.