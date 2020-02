Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Un incendio ieri verso le 18.30, a Brolo (ME) ha distrutto il lido balneare Blue beach. Sono intervenuti i vigiid elfuoco di Patti con la squadra del distaccamento di Milazzo che hannos pento le fiamme che hanno avvolto le strutture di legno intorno alle 21.30. Le cause sono in via di accertamento dicono i pompieri. Indagano i carabinieri.