Casa abbandonata trasformata in laboratorio per la trasformazione della droga: arrestato (FOTO)

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 52enne Carmelo Malgioglio per spaccio di droga. I militari hanno perquisito un suo immobile in abbandono in via Dell’Acqua, dove sono stati trovati circa 5 grammi di cocaina, in forma liquida, 4 flaconi di metadone, un bilancino elettronico di precisione e del materiale utile al taglio e al confezionamento della droga. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.