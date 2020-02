Minorenne ricercato bloccato dai poliziotti: “Andavo dalla fidanzata per San Valentino”

Catania . Alla fermata dell’autobus in piazza Santa Maria di Gesù gli agenti riconoscono il ragazzo fuggito da una comunità di recupero

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha arrestato il minorenne J.I., destinatario di un ordine di carcerazione nell’istituto penale per i minorenni di Bicocca, ricercato da settimane e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno riconosciuto il ragazzo fermo in attesa di un autobus in piazza Santa Maria di Gesù. Alla vista della pattuglia, ha tentato di scappare salendo sull’autobus per confondersi tra i passeggeri. Una volta bloccato l’autobus, il giovane è stato arrestato e portato nell’istituto di detenzione, dove sconterà la pena di un mese.

Il giovane ha raccontato ai poliziotti di aver pianificato il San Valentino insieme alla fidanzata, residente in un paese vicino Catania, che stava raggiungendo in autobus prima di essere bloccato.