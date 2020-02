Pestaggio razzista a Kande, 9 indagati

Senegalese aggredito in via Cavour a Palermo, alla guida della baby gang c’era un tredicenne

PALERMO – Sono nove gli indagati, tutti minorenni, per l’aggressione al diciannovenne senegalese Kande Boubacar avvenuta la notte tra sabato e domenica notte in via Cavour a Palermo. Lo scrive l’edizione locale di Repubblica.

La polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha già identificato i giovanissimi, guidati da un tredicenne che è stato segnalato, ed era alla ricerca di compagni maggiorenni.

Sembra che l’aggressione della baby gang in via Cavour non sia stata l’unica. La procura per i minorenni sta indagando su altri raid che potrebbero essere stati compiuti in precedenza dagli indagati. In questi mesi nel centro storico aggressioni e pestaggi erano stati denunciati da altri giovani studenti alcuni dei quali oltre le botte hanno subito rapine.