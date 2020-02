Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Si è insediato stamane a Catania il nuovo comandante della Sezione Polizia Stradale del capoluogo, il Primo Dirigente Alberto Tricoli. Di origini calabresi, 56 anni, sposato e con due figli, Tricoli proviene dalla Polizia Stradale di Bologna, dove ha ricoperto analogo incarico negli ultimi due anni prima di comandare la Polizia Stradale di Genova. Ha anche lavorato in Toscana, a Siena, Lucca e Livorno, in Calabria, a Crotone, e in Sardegna, dove in particolare ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Cagliari. In Toscana ha inoltre diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino e ha maturato esperienza anche nell’ambito della Questura di Livorno, dove è stato per due anni Dirigente della Divisione di Polizia amministrativa.