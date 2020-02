Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Arriva a Catania “We will rock you”, il musical-evento dedicato ai Queen. L’appuntamento è al teatro Metropolitan domani alle 21.15. Il tour ha registrato circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche che hanno toccato da nord a sud le principali città italiane.

La regia dello spettacolo, basato sulle canzoni della storica band britannica, è di Michaela Berlini. Scaramouche sarà Martha Rossi, Galileo avrà il volto e la voce di Luca Marconi. Del cast dello scorso anno sono stati confermati Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen, Paolo Barillari nel ruolo del comandante Khashoggi, Claudio Zanelli nei panni di Brit, Loredana Fadda nelle vesti di Oz e Massimiliano Colonna interprete di Pop.

Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, due componenti dei Queen. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese e eseguite rigorosamente dal vivo da una band formatasi per l’occasione.