Rogo in casa, morte due anziane

Share Tweet Whatsapp Email

NIZZA DI SICILIA (MESSINA) – Due sorelle ultranovantenni sono morte mentre una terza di 83 anni è riuscita a mettersi in salvo in seguito a un incendio divampato stamane, intorno alle 5.30, nella casa dove abitavano in vico Marina, non distante dal lungomare della cittadina jonica.

Le vittime sono Cosima Pelleriti, 97 anni, e Sara Manoti, 91 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.



Secondo gli investigatori, l’incendio sarebbe avvenuto per un cortocircuito dell’impianto elettrico nel bagno dell’abitazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia Messina Sud. In segno di rispetto per le due vittime, questa mattina non si è tenuto il consueto mercatino del mercoledì, mentre il sindaco Pietro Briguglio ha proclamato per domani il lutto cittadino.