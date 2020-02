Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due spacciatori, il 43enne Francesco Di Mauro e la 33enne Maria Agata Palermo. In entrambi i casi i “Falchi” attraverso attività investigativa “lampo” hanno effettuato appostamenti nel quartiere Canalicchio e nel centro storico, dove era segnalato un anomalo flusso di acquisti. Sono stati individuati due appartamenti: nel primo caso Di Mauro è stato sorpreso in possesso di oltre un etto di marijuana, confezionato in dosi, e di 2 grammi circa di cocaina; nel secondo caso invece la Palermo è stata trovata in possesso di 14 dosi di cocaina, di una bilancia di precisione e quasi 200 euro in contanti.