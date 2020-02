Droga in casa: in manette pusher a Ramacca

Share Tweet Whatsapp Email

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato per spaccio di droga il 38enne Vincenzo Sirna. Ai militari giunti nella sua abitazione in via Garibaldi ha consegnato una busta con 35 grammi di cocaina, 5 di marijuana, 4 bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto nascosta nell’armadio della stanza da letto. Sirna è stato portato nel carcere di Caltagirone.