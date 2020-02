Scordia, market della droga in casa

Share Tweet Whatsapp Email

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato per spaccio il 40enne Giuseppe Muccio, e denunciato un 42enne, sempre per spaccio, entrambi di Scordia.

Domenica i militari hanno notato un uomo entrare in casa dello spacciatore uscendone poco dopo. Subito bloccato, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per lo smercio al minuto, per un totale di 2 grammi.

Subito dopo, hanno fatto irruzione in casa di Muccio, dove hanno scoperto tutto l’occorrente per la gestione di un market della droga trovando infatti 15 grammi di cocaina, circa 20 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per il taglio della cocaina e per il confezionamento delle dosi al minuto, 260 euro ritenuta provento dello spaccio e, soprattutto, un’accurata documentazione cartacea con la contabilità delle cessioni di droga. Muccio è stato posto agli arresti domiciliari.