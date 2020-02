Pusher nigeriano con un panetto di cocaina

L’uomo è stato fermato e perquisito in via di Sangiuliano a Catania

CATANIA – La polizia ha arrestato un nigeriano di 33 anni, Ezeonunkwo Elijah Blessing, accusato di spaccio di cocaina. L’uomo è stato notato mentre a bordo del suo scooter ha cercato di defilarsi alla vista degli agenti in via di Sangiuliano.

Fermato e perquisito, all’interno di una tasca dello zaino,nascondeva un panetto di cocaina per un peso complessivo di 104 grammi. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dello straniero, all’interno della quale è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga e 6 telefoni cellulari repertati e sequestrati per i successivi accertamenti. Il nigeriano è stato rinchiuso in carcere a Catania